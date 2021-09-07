الكشف على 1036 مواطن في قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

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نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية، لسكان قريتي أبوحزام وحمرا دوم التابعتين لمركز نجع حمادى.

قافلة طبية مجانية بقرية أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادى

وأوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على 1036 مواطن، وذلك في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت ( أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتناسلية، طب وجراحة الفم والأسنان، تنظيم الأسرة ) إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

قافلة طبية مجانية بقرية أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادى

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة شهدت إقبال كبير من أهالي القريتن، حيث تم توقيع الكشف الطبي على إجمالي 516 حالة في اليوم الأول، و520 حالة في اليوم الثاني، بواقع 386 حالة باطنه، 229 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 193 حالة طب أطفال، 82 حالة أسنان، 62 حالة جراحة عامة، 55 حالة نساء، 29 تنظيم أسرة.

قافلة طبية مجانية بقرية أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادى

وأشار «تاوضروس» أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لعدد 58 حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد 109 حالة من أبناء القرية، مؤكدا على توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

قافلة طبية مجانية بقرية أبوحزام وحمرا دوم بنجع حمادى