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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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قالت هيئة موانئ البحر الأحمر، الثلاثاء، إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة ( 8 ) سفن وتم تداول (10000) طن بضائع و(385) شاحنة وشملت حركة الواردات (7700) طن بضائع و(265) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (2300) طن بضائع و(120) شاحنة.

في الوقت الذي يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل فيما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا، عمان، آيلة.

كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة كابتن آدم وعلى متنها 4800 طن ردة قادمة من اليمن.

المصرى اليوم

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