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قال طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالى، إن الزمالك تحمل صعوبات كثيرة خلال السنوات الأخيرة، ويستحق تتويجه بالدوري الممتاز.

وأضاف طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية: «الزمالك مؤسسة كبيرة ولكنه يدار بعشوائية، ولو استمرت العشوائية، سينهار مستقبلا».

وتابع :«أغلب مديونيات الزمالك نتيجة لما حدث في الخمس سنوات الأخيرة، حيث كان يدار بعشوائية إداريا وماليا ومؤسسيا».

وأكمل:«بعض الأشخاص تم تعيينهم في الزمالك خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما منح عضويات باعداد كبيرة جدا في تلك السنوات، والبنية التحتية للنادي ستنهار إذا تم توافد الأعضاء بهذه الأعداد الكبيرة على النادي بشكل يومي».

وأكد:«دون وجود عمل لهم، والزمالك مديون بمئات الملايين، وتتخطى المليار جنيه، ما بين مديونيات أو مطالبات من شركات وجهات حكومية أو مستحقات لاعبين أو قضايا دولية ومحلية، وقد تحصلنا على 300 مليون جنيه خلال الفترة الماضية».