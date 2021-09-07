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طارق جبريل: شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج بالدوري.. وبديل بن شرقي جاهز

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طارق جبريل: شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج بالدوري.. وبديل بن شرقي جاهز طارق جبريل: شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج بالدوري.. وبديل بن شرقي جاهز

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قال طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى والمدير المالى، عقوبة اتحاد الكرة على محمود شيكابالا مبالغ فيها جدا، ومن ينكر ذلك فهو ظالم.

وأضاف،طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية:«شيكابالا أخطأ في أزمة التتويح بالدوري لأنه تواجد في مكان ليس مكانه».

- صورة أرشيفية

وأكمل:«شيكابالا انفعل في أزمته مع رئيس اتحاد الكرة، لكنه لم يوجه له أي سباب، وما حدث منه كان رد فعل».

وتابع :«الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضم عبدالله السعيد وأشرف بن شرقي طلب وضع شرط جزائي بسيط في عقده وهو ماقوبل بالرفض من جانبنا ونجهز البديل في حال رحيله».

المصرى اليوم

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