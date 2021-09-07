طارق جبريل: شيكابالا أخطأ في أزمة التتويج بالدوري.. وبديل بن شرقي جاهز

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قال طارق جبريل، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك والمدير المالى، عقوبة اتحاد الكرة على محمود شيكابالا مبالغ فيها جدا، ومن ينكر ذلك فهو ظالم.

وأضاف،طارق جبريل في تصريحات تلفزيونية:«شيكابالا أخطأ في أزمة التتويح بالدوري لأنه تواجد في مكان ليس مكانه».

- صورة أرشيفية

وأكمل:«شيكابالا انفعل في أزمته مع رئيس اتحاد الكرة، لكنه لم يوجه له أي سباب، وما حدث منه كان رد فعل».

وتابع :«الزمالك دخل في مفاوضات مع بيراميدز لضم عبدالله السعيد وأشرف بن شرقي طلب وضع شرط جزائي بسيط في عقده وهو ماقوبل بالرفض من جانبنا ونجهز البديل في حال رحيله».