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قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، الغلق الإداري لأحد الفنادق السياحية بمنطقة خليج مكادي جنوب الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، نظراً لقيامه بالتشغيل ومزاولة نشاطه واستقبال النزلاء دون ترخيص بما يعمل على الإضرار بسمعة مصر السياحية.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قرار الغلق سيستمر العمل به لحين تلافي أسبابه وقيام الفندق بتوفيق أوضاعه طبقا لشروط الوزارة، مشددًا على الوزارة لن تسمح بأي تجاوز في إطار حرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية.

وتبين أنه سبق إلغاء ترخيص هذا الفندق منذ فترة بسبب سوء مستواه السياحي، وعدم تطبيقه للإجراءات الاحترازية، إلا أن الفندق قام بالتشغيل مرة أخرى، واستقبال السائحين دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة والآثار.