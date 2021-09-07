كيفية تحضير الأطفال قبل دخول المدرسة؟..استشاري تعديل سلوك يجيب

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استضاف برنامج «جروب الماميز» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، على قناة مدرستنا، الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، للحديث حول كيفية التعامل مع الأطفال قبل دخول المدرسة للمرة الأولى.

وقال الدكتور نور أسامة، إن سبب صعوبة تأقلم بعض الأطفال مع دخول المدرسة لأول مرة يأتي من رقابة الأباء والحماية الزائدة قبل هذه المرحلة، وعدم التمهيد لخروجهم بمفردهم بعيدا عن المساحة الآمنة في المنزل.

وأوضح استشاري تعديل السلوك، أن أحيانا تجهيز الأهالى لذهاب الأطفال للمدرسة يمثل ضغط عليهم، لذا يجب تغيير هذا السلوك عن طريق التحضيرات السابقة ومحاولة اختيار أدوات وملابس مفضلة بالنسبة له.

وأشار دكتور نور أسامة في جروب الماميز، إلى أن التحدث مع الأطفال عن إيجابيات الذهاب إلى المدرسة يشعره بأنها منطقة أمان بديلة للمنزل، والذهاب معه في البداية مرة أو مرتين في الأسبوع يساعد على شعوره بالاطمئنان.

وتحدث استشاري تعديل السلوك عن اختلاف أنواع شخصيات الطلاب والأطفال ما بين الشخصية القوية والجرئية، والخجولة والمتواضعة، وهناك بعض الشخصيات الإتكالية، واصفا الشخصية بأنها هي السلوك الدائم.

ونصح في نهاية حديثه أولياء الأمور لضرورة تغيير الصفات السلبية في الأبناء خاصة الشخصية الإتكالية التي تعتمد على الآخرين