إيمي سمير غانم عن والديها: «أنتوا مسافرين تصوروا وراجعين»

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وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة خاصة لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز بعد مرور وقت على رحليهم.

وقالت إيمي في رسالتها عبر انستجرام: «يا اجمل واطيب واخف دم اب وام شافتهم عينيا، انتوا بالنسبه لي مسافرين تصوروا وراجعين، لحد ما اشوفكوا تاني وافضل برده تحت رجليكوا».

وتابعت: «اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير منها، الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي انا ودنيا ليكوا بحبكم للابد».

كانت النجمة إيمى سمير غانم حرصت مؤخرا على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها الفنان الكبير الراحل سمير غانم، على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: «شكرا سيادة الرئيس».