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بث مباشر الآن مباراة لبنان و كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا 7 - 9 -2021 (لحظة بلحظة)

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بث مباشر الآن مباراة لبنان و كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا 7 - 9 -2021 (لحظة بلحظة) بث مباشر الآن مباراة لبنان و كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا 7 - 9 -2021 (لحظة بلحظة)

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منتخب كوريا الجنوبية يخوض لقاء هام ومرتقب أمام نظيره لبنان، ضمن منفسات الجولة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لبطولة قطر 2022 الصيف المقبل. وينطلق اللقاء عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والثانية ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرا بتوقيت الإمارات.

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اعتبر التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان، أن مواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء 7- 9 -2021، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، ستكون صعبة على الطرفين وقال هاشيك خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة المنتخبين إن الدفاع سيكون سلاح لبنان الأول خلال التسعين دقيقة. وتمنى هاشيك في تصريحاته بأن يكون جميع لاعبي لبنان بصحة جيدة وألا يتعرض أحد للإصابة بكوفيد- 19.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الحكم الياباني ريوجي ساتو لإدارة مواجهة لبنان وكوريا الجنوبية. ويلتقي اللبناني بنظيره الياباني عصر غد الثلاثاء على ملعب سيؤول ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الحاسمة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 عن قارة آسيا.وكان ساتو الحكم الدولي الذي قاد مباراة إيران وسوريا في الجولة الماضية، ضمن نفس التصفيات.

يذكر أن لبنان كان قد تعادل سلبيا مع الإمارات خلال الجولة الأولى، في حين تعادل العراق مع كوريا الجنوبية ضمن الجولة نفسها. ويسعى المنتخبان لتسجيل نتيجة إيجابية خلال الجولة الثانية، حيث سيكون التعثر لأحدهما بمثابة تقليص لحطوظه في مشوار التأهل نحو كأس العالم.

المصرى اليوم

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