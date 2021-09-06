المشدد 15 سنة لعامل بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ،برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم «إ.أ.م» عامل لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

صدر الحكم بعضوية المستشار عبدالعظيم صادق والمستشار محمد فؤاد حافظ وسكرتير الجنايات خميس قمر ومحمد أبوالخير

وترجع وقائع القضية رقم 137 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ برج العرب ،عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على المتهم بمطار برج العرب ،عقب عودته من إحدى الدول العربية.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه في غضون عام 2019 انضم المتهم «إ.أ.م» 35 سنة عامل بإحدي الدول العربية، إلى جماعة بيت المقدس التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، التي تهدف الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وتبادل التكليفات والرسائل التنظيمية مع أعضاء وقياديي الجماعة الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، على كيفية تصنيع العبوات المفرقعة، ورتب معهم ميعاد عقب عودته للبلاد، والانضمام إليهم، وعند عودته تم إلقاء القبض عليه .

وضبط بهاتفه المحمول، صور تضمنت أسلحة نارية وبنادق آلية وقناصة ومفرقعات وشرح تفصيلي لكيفية فك وتركيب الأسلحة النارية، وكيفية استخدامها وصور لعمليات داعش الإرهابية ،واغاني وخطب خاصة بجماعة داعش ومقاطع لتدريبات عسكرية، وتدريبات من عمليات قتل تحت مسمي اقتل اعداء الدين .

وتحرر محضر اللازم وبعرضه على نيابة أمن الدولة العليا قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.