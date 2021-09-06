عمرو أديب يطالب بتعيين جهاز فني أجنبي للمنتخب المصري

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب مصر، إنه من أنصار المدرب الأجنبي لمنتخب مصر.

وأضاف عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «المنتخب الوطني بحاجة إلى جهاز فني أجنبي بالكامل».

وتابع عمرو أديب: «نفسية وشخصية اللاعب المصري تحتاج إلى مدرب أجنبي ولو عايزين دليل نبص على مدربي نادي الزمالك والأهلي».

وأكمل عمرو أديب: «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مدرب أجنبي حازم حاسم عنده عمى ألوان ولا يقوم باختيار اللاعبين لسبب معين ويقوم باختيار اللاعبين بناء على أدائهم الفني فقط».

ولفت عمرو أديب: «فكرة المدرب الوطني عظيمة ولكن اللاعب المصري يحتاج إلى أن يتعامل مع مدرب أجنبي».