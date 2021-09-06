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عمرو أديب يطالب بتعيين جهاز فني أجنبي للمنتخب المصري

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عمرو أديب يطالب بتعيين جهاز فني أجنبي للمنتخب المصري عمرو أديب يطالب بتعيين جهاز فني أجنبي للمنتخب المصري

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قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على إقالة حسام البدري من تدريب منتخب ، إنه من أنصار المدرب الأجنبي لمنتخب مصر.

وأضاف عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: « الوطني بحاجة إلى جهاز فني أجنبي بالكامل».

وتابع عمرو أديب: «نفسية وشخصية اللاعب المصري تحتاج إلى مدرب أجنبي ولو عايزين دليل نبص على مدربي نادي والأهلي».

وأكمل عمرو أديب: «المرحلة المقبلة تحتاج إلى مدرب أجنبي حازم حاسم عنده عمى ألوان ولا يقوم باختيار اللاعبين لسبب معين ويقوم باختيار اللاعبين بناء على أدائهم الفني فقط».

ولفت عمرو أديب: «فكرة المدرب الوطني عظيمة ولكن اللاعب المصري يحتاج إلى أن يتعامل مع مدرب أجنبي».

المصرى اليوم

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