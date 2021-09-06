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الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بقصف من «النصرة» في إدلب

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الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بقصف من «النصرة» في إدلب الدفاع الروسية: مقتل عسكري سوري بقصف من «النصرة» في إدلب

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أفادت وزارة الدفاع السورية، مساء يوم الاثنين، بمقتل عسكري سوري وإصابة آخر جراء قصف مدفعي استهدف مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لخفض التصعيد.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري، فاديم كوليت، في بيان: «تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 23 عملية قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في منطقة إدلب لخفض التصعيد. وتم رصد 11 هجوما في محافظة إدلب، و8 في محافظة اللاذقية و3 في محافظة حلب، و2 في محافظة حماة».

وأضاف كوليت: «قتل عسكري سوري وأصيب آخر جراء قصف مدفعي من قبل الإرهابيين لمواقع القوات الحكومية في محافظة إدلب».

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب والحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم «هيئة تحرير الشام»، الذي يشكل عناصر «جبهة النصرة» عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصرى اليوم

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