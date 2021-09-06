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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية أطلقت حملة إعلامية منذ شهرين لاتهام روسيا بالتعاون مع حركة « طالبان » الأفغانية.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة «روسيا 1»، يوم الاثنين: «قبل شهرين تقريبا تم الترويج للزعم بأنه ليس من المهم من ارتكب أي شيء، لكن روسيا تتصرف بشكل غير شرعي لأنها تحافظ على الاتصالات مع ( طالبان )».

وتابعت: «تتذكرون أنه كانت هناك انتقادات لوزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس، وتم نشر صور وزعموا بأنها من اجتماعات سرية، رغم أنها كانت منشورة على موقع الوزارة».

وأكدت زاخاروفا أن هناك قرارًا لمجلس الأمن الدولي ينص على ضرورة تواصل الدول مع أطراف عملية السلام الأفغانية، وتقديم المساعدة لها، وأن حركة « طالبان » مذكورة بهذا القرار كطرف سياسي للعملية السياسية الأفغانية.