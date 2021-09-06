الأهلي يلتهم الميركاتو.. 7 صفقات من العيار الثقيل تُبشر بموسم ناري (تقرير)

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لا يزال النادي الأهلي مستمر في تدعيم صفوفه بصفقات جديدة، ليعلن منذ قليل بالتعاقد مع الموهبة الشابة مصطفى البدري لاعب الإنتاج الحربي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن إتمام الأهلي التعاقد مع اللاعب مصطفى البدري، لمدة خمس سنوات قادمة بعد طلب من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زريا ناصف.

الأهلي دخل الميركاتو الصيفي بإعلان التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم لمدة 5 مواسم مقبلة، لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق.

بعدها بدقائق أعلن المارد الأحمر عن صفقته الثانية الموزمبيقي لويس ميكسون، جناح سيمبا الطائر وصاحب هدف الفوز لفريقه في شباك الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا النسخة الأخيرة.

ميركاتو الأهلي لم يهدأ وواصل الاحمر صحوته في موسم الانتقالات الصيفية بإعلان التعاقد مع بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي لمدة 4 مواسم في صفقى هي الأكبر في انتقالات الأحمر، وسط تشوق كبير من جانب الجماهير لمشاهدة القادم من الدوري الإنجليزي.

ولتدعيم منطقة الهجوم، أعلن أمير توفيق الانتهاء من الصفقة الرابعة بضم حسام حسن نجم سموحة السكندري، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص الزمالك.

ميركاتو الأهلي التاريخي تواصل وأعلن الأحمر عودة الثنائي المميز أحمد عبدالقادر وعمار حمدي من الإعارة بعد موسم قوية مع أنديتهما سموحة والاتحاد على الترتيب.

وأخيرًا أتم الأهلي التعاقد مع مصطفى البدري في خامس صفقاته الجديدة، واللاعب رقم 7 بعد عودة المعارين عبدالقادر وعمار.

موسم الانتقالات الأهلي، يعود بالذاكرة إلى ميركاتو الأحمر في 2004 استطاع وبعدها ألتهم الأحمر الأخضر واليابس وبدأ عصره الذهبي بالتتويج بجميع البطولات المحلية والقارية.

صفقات الأهلي تبشر بموسم مميز للأهلي حيث ترغب إدارة الأحمر في مواصلة تحقيق البطولات والتتويج بالأميرة السمراء للمرة الحادية عشر والثالثة على التوالي، بالإضافة لاستعادة بطولة الدوري والتي فقدها الأهلي لصالح غريمه التقليدي الزمالك في الموسم الماضي.