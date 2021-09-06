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محافظ مطروح: بدء موسم صيد الطيور المهاجرة

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محافظ مطروح: بدء موسم صيد الطيور المهاجرة محافظ مطروح: بدء موسم صيد الطيور المهاجرة

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صدق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة للمواطنين من مجالس مدن المحافظة، وفقًا لقرار الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رقم 198 لسنة 2021 مع بدء موسم صيد موسم الطيور المهاجرة بالمحافظات الساحلية، ومنها مطروح خلال الفترة من أول سبتمبر حتى 20 نوفمبر المقبل.

وأشار المهندس طاهر السنيني، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة مطروح، في بيان، الاثنين، إلى أنه تم موافقة محافظ مطروح على بدء استخراج تصاريح صيد الطيور البرية المهاجرة من السمان البري والشرشير الصيفي وغيرها، وذلك بعد تقديم المواطنين الطلبات ودفع الرسوم المقررة بمجالس المدن، وبالتنسيق مع الجهات المعنية وفقا للاشتراطات تمهيدًا لقيام الأهالي بنصب الشباك في الأماكن التي تقصدها الطيور المهاجرة.

المصرى اليوم

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