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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أنه لم يكن قلقا بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط السابق بالفريق رغم أنه كان لاعبا مميزا وأساسيا بالفريق، مضيفا أن اللاعبين أثبتوا أن لديهم مستويات أفضل بعد رحيل ساسي ولذلك لم يتأثر الفريق برحيله.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك:«إمام عاشور نجح في تعويض غياب لاعب الوسط التونسي، وأتوقع مستقبل مبهر لعاشور وأتوقع انضمامه في المستقبل القريب لصفوف المنتخب الأول».

وأضاف كارتيرون أنه كان يضع ثقته في جميع اللاعبين الموجودين بالفريق والصاعدين وسبق وأن فعل ذلك من قبل مع مصطفى محمد الذي تألق مع الزمالك وخرج للاحتراف الأوروبي، وحاليا الأمر يتكرر مع إمام عاشور الذي يقدم مستويات متميزة.