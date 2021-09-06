محافظ مطروح يتابع دعم المزارعين بالحقول الإرشادية

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تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود التعاون بين مديرية الزراعة بالمحافظة ومركز البحوث الزراعية مع استحداث وإدخال زراعات جديدة تتناسب مع البيئة وتحسين الانتاجية للمزارعين ويحقق مزيدًا من الفائدة الاقتصادية في إطار إهتمام محافظة مطروح بتنمية الثروة الزراعية.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أبوالكمال، مدير عام الزراعة بمطروح، في بيان، الاثنين، أنه بالتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح ممثلة في إدارة الإرشاد الزراعي وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، لدعم المزارعين فقد تم تنفيذ 18 حقلا إرشاديا للذرة الشامية بالعلمين والحمام وسيوة، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بمطروح وقسم بحوث الذرة الشامية بمركز البحوث الزراعية، وتم تنفيذ حقل بمدينة العلمين ضمن الحملة القومية للذرة الشامية.

من ناحية أخرى أضاف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح انه يتم حاليا تنفيذ عدد(١٦) بئر نشو بالمدارس المجتمعية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح، وجرى تنفيذ (٩) آبار منها مع استكمال المستهدف وذلك في إطار التعاون بين برنامج الغذاء العالمي وإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمطروح ممثلة في «إتحاد المجالس الزراعية».