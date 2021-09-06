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مجلس الأمن يرفع عقوباته عن مواطن قطري قدم دعما لتنظيم «القاعدة»

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مجلس الأمن يرفع عقوباته عن مواطن قطري قدم دعما لتنظيم «القاعدة» مجلس الأمن يرفع عقوباته عن مواطن قطري قدم دعما لتنظيم «القاعدة»

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أعلن مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، عن رفع عقوباته المفروضة سابقا على المواطن القطري، خليفة محمد تركي السبيعي، بسبب دعمه لتنظيم «القاعدة» المصنف إرهابيا.

وذكر المجلس، في بيان، أن لجنته المعنية قررت إزالة اسم السبيعي من قائمة العقوبات التي تستهدف تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والأطراف المتعاونة معها بعد النظر في طلب لاتخاذ هذا الإجراء.

وأوضح البيان أن هذا القرار يعني رفع العقوبات المتمثلة في تجميد الأصول ومنع السفر والحظر على بيع الأسلحة عن المواطن القطري دون ذكر سبب إزالة اسمه من القائمة السوداء.

وتم إدراج السبيعي في قائمة عقوبات مجلس الأمن، حسب معلومات الأمم المتحدة، عام 2008 بسبب تقديمه دعما ماليا للإرهابيين وقيامه بأنشطة لصالح قادة «القاعدة»، وفي العام ذاته قضى السبيعي 6 أشهر في سجن بأراضي قطر.

المصرى اليوم

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