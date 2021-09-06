صراع على الصدارة .. "الأخضر السعودي" يحل ضيفًا على "العمانيين"

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الليلة في مواجهة "فض الشراكة"

ستترقب الجماهير العربية بصفة عامة مباراة المنتخب السعودي عندما يحل ضيفًا على نظيره المنتخب العماني.

المباراة ستُقام ، اليوم الثلاثاء ، في تمام الساعة السابعة بتوقيت الرياض على أرض ملعب مجمع السلطان قابوس بالعاصمة مسقط، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من الدور الحاسم في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

كانت عمان صاحبة الصخب الأقوى في المباراة الأولى عندما تغلب منتخبها على نظيره الياباني، في مفاجأة من العيار الثقيل.

ونجح الأخضر السعودي هو الآخر في الفوز على فيتنام بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الجولة الأولى في العاصمة الرياض.

يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المركز الثاني في المجموعة بفارق الأهداف عن الكنغر الأسترالي المتصدر فيما يأتي المنتخب العماني في المركز الثالث.