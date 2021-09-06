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تفاصيل مبادرة حياة كريمة في دمياط: 791 مشروعًا بـ 3 مليارات جنيه

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تفاصيل مبادرة حياة كريمة في دمياط: 791 مشروعًا بـ 3 مليارات جنيه تفاصيل مبادرة حياة كريمة في دمياط: 791 مشروعًا بـ 3 مليارات جنيه

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قالت منال عوض، محافظ دمياط، إن مبادرة حياة كريمة في محافظة دمياط تشمل مركز كفر سعد الذي يتكون من 28 قرية و219 تابعًا يقطنه 240 ألف مواطن.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم المشاريع التي تم تنفيذها في كفر سعد هي مشروعات الصرف الصحي

وأشارت إلى أنه تم إنشاء 7 نقط إسعاف و6 حماية مدنية، و28 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي وتم توفير 141 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات ضمن المبادرة.

وأوضحت خلال مداخلة لها على شاشة قناة صدى البلد، أن هناك 16 مشروعًا لتأهيل وتطوير الترع، إلى جانب 22 مدرسة و570 حالة سكن كريم، و27 مشروع صحة.

وأشارت منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن كثافة الفصول في مدارس كفر سعد حاليًا 55 طالبا ومن المتوقع وصولها بعد الانتهاء من مبادرة حياة كريمة إلى 30 أو 35 طالبا على الأكثر.

وأكدت خلال مداخلة لها على شاشة قناة صدى البلد، أنه سيتم تنفيذ 791 مشروعًا في دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 3 مليارات جنيه .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك 1400 ورشة في مدينة الأثاث، تم بيع 450 منها فقط، مشيرة إلى أن المبيعات تأثرت بجائحة كورونا وانخفضت.

واختتمت خلال مداخلة لها على شاشة قناة صدى البلد، أن هناك 5 بنوك كبيرة موجودة في منطقة الأثاث لتقديم الخدمات للصناع، إلى جانب إنشاء موقف سيارات بالقرب من مدينة الأثاث لخدمة العمال.

المصرى اليوم

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