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كارتيرون: تتويج ببطولة الدوري جاء بعد منافسة قوية وصعوبات كثيرة

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كارتيرون: تتويج الزمالك ببطولة الدوري جاء بعد منافسة قوية وصعوبات كثيرة كارتيرون: تتويج ببطولة الدوري جاء بعد منافسة قوية وصعوبات كثيرة

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أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أنه عاد للفريق في الولاية الثانية من أجل قيادة القلعة البيضاء لتحقيق بطولة كبيرة، وهو ما تحقق بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك أن الفريق واجه صعوبات كثيرة في مسابقة الدوري، ولكنه نجح في حسم اللقب بعد منافسة قوية مع فريق عنيد لا يخسر بطولة الدوري بسهولة.

وأوضح المدير الفني للفريق أنه حرص على رفع الضغط من على اللاعبين في آخر 7 مباريات حتى استطاع الفريق أن يتفوق على المنافس في عدد النقاط، وشدد على أنه كان يحرص على تحفيز اللاعبين للفوز فقط من أجل الضغط على المنافس باستمرار.

وأكد أن الزمالك استغل عدم خوضه مباريات لحين خوض المنافس مبارياته المؤجلة وانتظم في معسكر ببرج العرب مما عاد على الفريق بالفائدة.

ووجه كارتيرون الشكر للجنة التي تدير النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب على إتاحة الفرصة للفريق للانتظام في معسكر طويل ببرج العرب وخوض معسكرات متواصلة في الأسابيع الأخيرة من مباريات الدوري.

واختتم المدير الفني للفريق الأبيض بالتأكيد على أن تلاحم الموسمين الماضيين جاء بسبب من أصر على استكمال الدوري في الموسم قبل الأخير.

المصرى اليوم

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