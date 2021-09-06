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ملتقى الإسكندرية المسرحي يعلن عن أعضاء لجنة التحكيم

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ملتقى الإسكندرية المسرحي يعلن عن أعضاء لجنة التحكيم ملتقى الإسكندرية المسرحي يعلن عن أعضاء لجنة التحكيم

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أعلن ملتقي الإسكندرية المسرحي للهواه برئاسه الفنان «محسن صبري»، عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الثانية، والتي تحمل اسم الفنان الراحل «فريد شوقي»، وتشكلت اللجنة برئاسة الفنان «محمود الحديني» وعضوية كل من: الفنان «عايدة فهمي»، والمخرج المسرحي والناقد «جمال عبدالناصر».

«ملتقي الإسكندرية المسرحي» للهواة ينطلق يوم 14 أكتوبر برعاية جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور «عبدالعزيز قنصوه» ضمن نشاط فرقة العاملين بجامعة الإسكندرية للكورال والمسرح، وتتشكل إدارة الملتقي من الفنان الكبير«محسن صبري»رئيسا والفنانة«فاطمة محمد علي» مديرا والفنان المخرج«محمد عبدالستار» (تيتو) مؤسسا وأمينا عاما للملتقي، والمهندس الفنان السينوغرافيا«وليد السباعي» مديرا تنفيذيا للملتقي، ورئيس شرف الملتقي الفنانة «رانيا فريد شوقي» .

يذكر أن الدورة الأولي من الملتقي حملت اسم الراحل «كرم مطاوع»، وكانت الفنانه«سهير المرشدي» رئيس شرف الملتقي، وكرم خلالها الفنان «يوسف إسماعيل»رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري وتنافس في الدورة الأولي 14 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين 40 عرضًا تقدمت من مختلف محافظات ، والملتقي يعد منصة مسرحية يتنافس فيها المواهب الشابة من محافظات مصر المختلفة وقام بتأسيسه الفنان الشاب«محمد عبدالستار» .

المصرى اليوم

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