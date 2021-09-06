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مدحت العدل يكشف تفاصيل لأول مرة عن علاقته بشقيقه الراحل سامي العدل

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مدحت العدل يكشف تفاصيل لأول مرة عن علاقته بشقيقه الراحل سامي العدل مدحت العدل يكشف تفاصيل لأول مرة عن علاقته بشقيقه الراحل سامي العدل

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يحل المنتج جمال العدل ضيفا على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «»، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في الساعة التاسعة والنصف مساء.

يتحدث «العدل» خلال اللقاء عن حياته الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقته بوالده وأشقائه لا سيما الراحل سامي العدل، وكذلك زواجه الحالي وتفاصيل تعامله مع أولاده.

يكشف أيضا موقفه من نادي ، وكيف بدأت علاقة الأسرة ككل بكرة القدم، وانقسمت لنصفين حول تشجيع الأهلي والزمالك، والمواقف الطريفة والصعبة التي جمعتهم بسبب الرياضة، فضلا عن العديد من الذكريات عن حياته سواء في العمل أو الحياة الشخصية.

المصرى اليوم

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