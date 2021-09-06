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سمر نصار: نشكر  رئيس الاتحاد العربي على دعمه لـ"الكرة النسوية"

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سمر نصار: نشكر  رئيس الاتحاد العربي على دعمه لـ"الكرة النسوية" سمر نصار: نشكر  رئيس الاتحاد العربي على دعمه لـ"الكرة النسوية"
شددت على تنمية وتطوير كرة القدم النسائية العربية

سمر نصار: نشكر  رئيس الاتحاد العربي على دعمه لـ

قدمت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات 2021، سمر نصار جزيل الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي ولنائبي وأعضاء مجلس الاتحاد على ما حظيت به بطولة كأس العرب للسيدات في نسختها الثالثة التي اختتمت اليوم الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، من دعم واهتمام ومساندة ما أسهم في نجاحها.

وأكدت نصار أن "اهتمام ودعم رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بتنمية وتطوير رياضة كرة القدم النسائية العربية، سيؤسس لمرحلة جديدة تشهد نهضة واهتمامًا ودعمًا لكرة القدم النسائية، من خلال منحها الاهتمام الذي تستحقه"، مضيفةً: "أن هذا الدعم والاهتمام محفز لنا للعمل أكثر ولبناء خطط جديدة لتنمية الرياضة الكروية النسوية في الوطن العربي إداريًا وفنيًا وتنظيميًا، وفي مجالات التحكيم والطب الرياضي والتدريب".

وهنأت سمر نصار منتخب الأردن بالفوز بكأس بطولة العرب للسيدات، متمنيةً لكل المنتخبات العربية التوفيق في البطولات القادمة.

وشكرت رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للسيدات 2021، سمر نصار، الاتحاد المصري لكرة القدم على استضافته للنسخة الثالثة من البطولة وعلى كل الخدمات المساندة التي قدمها، كذلك شكرت نصار جميع المنتخبات التي شاركت في منافسات هذه البطولة، وجميع الحكمات والمنسقات والمنظمات وكل من عمل في لجان البطولة المختلفة.

وأوضحت عضو مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم أن "إقامة هذه البطولة لم يكن بالأمر السهل، إذ تمر الاتحادات العربية بالعديد من التحديات خصوصًا بعد فترة السبات الصحي الذي أجبر النشاطات الرياضية على التوقف بسبب جائحة كورونا، ولم تكن عودة النشاط الرياضي بالأمر السهل، بل احتاج الكثير من الخطط إلى أن تكون عودة آمنة تتوافق مع التعافي الذي بدأنا نلمسه شيئًا فشيئًا".

وأضافت: "وجدنا أن إقامة بطولة كأس العرب للسيدات هي نوع من أنواع التحدي، فوضعنا كل الإجراءات التي تضمن السلامة العامة لكل المنتخبات المشاركة، حيث وفر الاتحاد العربي لكرة القدم بيئة آمنة للمنتخبات المشاركة واللاعبات على حد سواء، كما أن إقامة بطولة كأس العرب للسيدات أعطى الأمل للكثير من اللاعبات العربيات بعودة الاهتمام من قِبل الاتحادات والأندية العربية التي لديها كرة قدم نسائية، ونأمل أن تشكل هذه البطولة مسارًا جديدًا على صعيد تطوير اللعبة والاهتمام بها وبالفئات العمرية لتشكيل قاعدة ترفد المنتخبات الوطنية للعبة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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