تصريح مهم من وزير التعليم عن مصروفات المدارس

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا، والامتحانات ستكون في المدارس، معلقا: «اللي عنده مصاريف يدفعها».

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين، «مش معقول كل سنة هنتكلم عن مصروفات الباص واليونيفرم، اللي عايز يدخل مدرسة حكومة يدخلها، واللي يدخل مدرسة خاصة ميبوظهاش»، منوها بأن قرار إيقاف الدراسة هو قرار وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمة.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، «إننا نفضل طول السنة في حالة فصال مستمر ده أمر مرهق.. كده صاحب المدرسة هيفلس ويقفل»، لافتا إلى أن التعليم «الأونلاين» مكلف.

وأكد أنه عندما تصل إلى الوزارة شكوى من مصروفات مدرسة ما يتم إخضاعها للإشراف المالي والإداري، مضيفًا: «عقاب المدرسة مش بقفلها لأن الأولاد رهينة»، منوها بأنه سيكون هناك نظام سيتم طرحه خلال أسبوعين للرد على استفسارات أولياء الأمور.