أخبار عاجلة

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية -
عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ -
خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية -
تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان» -
كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خفر السواحل الأمريكي يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في أعقاب الإعصار أيدا

Print
خفر السواحل الأمريكي يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في أعقاب الإعصار أيدا خفر السواحل الأمريكي يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في أعقاب الإعصار أيدا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين إنه يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في وبمحاذاة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك في أعقاب الإعصار أيدا.

وأحدث أيدا الذي بلغت سرعته 240 كليومترا في الساعة دمارا واسعا بمنصات بحرية وبرية لإنتاج النفط في المنطقة ومنشآت لمعالجة النفط والغاز.

وينفذ خفر السواحل طلعات جوية لتفقد ساحل لويزيانا بحثا عن تسربات. ويقدم معلومات إلى السلطات الاتحادية وسلطات الولاية والسلطات المحلية المسؤولة عن تطهير المواقع.

وقالت إدارة جودة البيئة في لويزيانا إنها تعمل مع خفر السواحل ووكالة حماية البيئة الأمريكية لإلزام الشركات المسؤولة عن أي تسربات بوقفها وإزالة النفط المتسرب.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

الثقافة والأزمة الاقتصادية والزيادة السكانية والإرهاب أبرز التحديات الرئيسية

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

عدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام المواطنة وسيادة القانون أهم المبادئ

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

خارطـة طريـق وطنيـة طموحة وأداة مهمة لتطويـر الحقوق والحريات الأساسية

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»

تتضمن أول وثيقة متكاملـة للحقوق والحريات فـى مصـر «المصرى اليوم» تنشر أبرز ملامح «استراتيجية حقوق الإنسان»