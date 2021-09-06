خفر السواحل الأمريكي يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في أعقاب الإعصار أيدا

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قال خفر السواحل الأمريكي اليوم الاثنين إنه يحقق في حوالي 350 تقريرا عن تسربات نفطية في وبمحاذاة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك في أعقاب الإعصار أيدا.

وأحدث أيدا الذي بلغت سرعته 240 كليومترا في الساعة دمارا واسعا بمنصات بحرية وبرية لإنتاج النفط في المنطقة ومنشآت لمعالجة النفط والغاز.

وينفذ خفر السواحل طلعات جوية لتفقد ساحل لويزيانا بحثا عن تسربات. ويقدم معلومات إلى السلطات الاتحادية وسلطات الولاية والسلطات المحلية المسؤولة عن تطهير المواقع.

وقالت إدارة جودة البيئة في لويزيانا إنها تعمل مع خفر السواحل ووكالة حماية البيئة الأمريكية لإلزام الشركات المسؤولة عن أي تسربات بوقفها وإزالة النفط المتسرب.