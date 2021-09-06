«إغلاق المدارس وأحلك الظروف».. وزير التعليم يوضح موقف الطلاب بالموجة الرابعة من كورونا

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أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن انتظام العملية التعليمية بالمدارس «قرار دولة» وجاء بناءً على توصيات لجنة إدارة الأزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مضيفًا: «نسعى لعام دراسي مكتمل الأركان وتفادي كورونا ولن نغلق إلا في أحلك الظروف».

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر منذ أسابيع بتطعيم جميع العاملين في الوزارة (مدرسين- إداريبن) وعددهم 1.6 مليون وجميع العاملين في الجامعات ليكون العام الدراسي منتظمًا بعد عامين من المشاكل التي صاحبت الحضور.

وأكد: «كلنا لازم نكون حريصين على تقليل الخسائر للطلاب»، موضحًا أن الانقطاع عن الذهاب للدراسة أثر سلبًا على استيعاب الطلاب خاصة صغار السن الذين ليس لديهم قدرة على التعامل مع الإنترنت«.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت الانتهاء من تطعيم 10 ملايين مواطن باللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تطعيم 7 ملايين مواطن شهريًا، بهدف الوصول إلى تلقيح 40 مليون مواطن بنهاية العام الجارى.

وأكدت وزيرة الصحة أن مصر لديها مخزون كافٍ من جرعات لقاح كورونا، حيث من المنتظر وصول نحو 5 ملايين جرعة جديدة خلال أيام، ولدينا المادة الخام الكافية لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، موضحة أن هناك 10 دول استحوذت على 85% من إنتاج اللقاحات فى العالم، وأن مصر أجرت تعاقدات شراء منذ العام الماضى، ولذلك قررت مصر خوض تجربة تصنيع اللقاحات حتى إنتاج اللقاح فعليًا.

وأشارت «زايد» إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الموجة الرابعة من كورونا فى النصف الثانى من سبتمبر وأول أكتوبر المقبل، وأن المتحور دلتا بلس موجود الآن فى أكثر من 160 دولة، وأكثر مشاكله هو سرعة الانتشار، مؤكدة استعداد مصر للموجة الرابعة من خلال زيادة المخزون الاستراتيجى من الأكسجين إلى 3.3 مليون لتر.