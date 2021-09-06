موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

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ينتظر عشاق ومحبي كرة اليد، مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك الجمعة 10 -9 -2021، على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. أعلن مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة اليد برئاسة البنيني منصورو اريمو، إسناد مهمة تحكيم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل، إلى طاقم تحكيم تونسي. ومن المنتظر أن يقود اللقاء تحكيميا الثنائي التونسي سمير مخلوف وسمير كريشان.

وتقرر أن يكون تدريب الأهلي على صالة حسن مصطفى، من الساعة الخامسة حتى السادسة مساء الخميس، ويكون تدريب الزمالك على نفس الصالة من الساعة السادسة والربع حتى السابعة والربع باليوم نفسه.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الإفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.