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حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب .. رسالة ميدو إلى أحمد مجاهد (صورة)

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حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر.. رسالة ميدو إلى أحمد مجاهد (صورة) حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب .. رسالة ميدو إلى أحمد مجاهد (صورة)

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أحمد حسام ميدو، وجه رسالة إلى أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، بإسناد، حسام حسن، مهمة مدرب الوطني الجديد خلفا للمقال، حسام البدري، عقب الغضب الذي ملأ صدور الجماهير المصرية عقب مواجهتي وأنجولا، مصر والجابون، خلال الجولتين السابقتين في تصفيات أفريقيا للمجموعة السادسة المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وقال ميدو خلال رسالته الذي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، «اتمنى ان يتولى حسام وابراهيم تدريب المنتخب…المنتخب محتاج شخصيات زيهم..أساطير يشربوا لاعيبة المنتخب قيمة منتخب مصر ويجمعوا الجمهور مره تانيه حول الفريق الوطني ..اتمنى من المهندس هاني ابوريدة ان ينسى الخلافات الشخصية ويضع مصلحة منتخبنا فوق أي خلافات!! جه وقت حسام وابراهيم».

اتمنى ان يتولى حسام وابراهيم تدريب المنتخب…المنتخب محتاج شخصيات زيهم..أساطير يشربوا لاعيبة المنتخب قيمة منتخب مصر ويجمعوا الجمهور مره تانيه حول الفريق الوطني ..اتمنى من المهندس هاني ابوريدة ان ينسى الخلافات الشخصية ويضع مصلحة منتخبنا فوق أي خلافات!! جه وقت حسام وابراهيم…

المصرى اليوم

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