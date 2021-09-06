%57 زيادة خدمات الترخيص للغذاء والدواء

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أوضحت هيئة الغذاء والدواء زيادة خدمات الترخيص بنمو 57% عن العام الماضي، حيث بلغ عدد الخدمات 37.561 خدمة، وزيادة إيراد المقابل المالي لخدمات إدارة ترخيص المنشآت بنسبة نمو 78%، وبلغ عدد الخدمات 106.744.062 مليون ريال، وزيادة عدد التراخيص المصدرة بنسبة نمو 27% وبلغ عدد التراخيص 9689 ترخيصًا، مؤكدة أنه تم طلب فتح حساب لخدمات ترخيص المنشآت بـ13.647 ترخيصًا.

ترخيص المنشآت

وأشارت الهيئة إلى أنه تم السماح لترخيص للأجهزة الطبية البالغ عددها 6622 ترخيصًا، بينما بلغ عدد تراخيص الغذاء والأعلاف 2317 ترخيصًا، وترخيص للدواء بلغ 723 العام الماضي.

طلبات التسجيل

وأكدت أنه تم تسجيل 171288 طلبًا لمنتجات غذائية، في الوقت الذي بلغ عدد طلبات تسجيل تراخيص منتجات الأعلاف 5309 طلبات، وكان عدد طلبات تسجيل الأجهزة الطبية منخفضة الخطورة 11087 طلبًا، وبلغت طلبات إدراج منتجات التجميل المنجزة 73440 طلبًا، ومن ضمن الطلبات تفعيل 1076 حسابًا، وفيما يخص تراخيص الدعاية والإعلان المنجزة شمل عدد طلبات التسجيل 2317 طلبًا، وفيما يخص طلبات الاستئناف 363 طلبًا، وبلغت معاملات منجزة لإدارة تسجيل المنتجات 1853 معاملة، مشيرة إلى أن الاستفسارات والاستشارة العلمية والتنظيمية الواردة لإدارة التصنيف 11100 استفسارًا، بينما بلغت تذكرة تسجيل مغلقة 2744 تذكرة.

الأعمال المنجزة

أبانت الهيئة إلى أنه تم استحداث الخطة الإستراتيجية للإدارة التنفيذية لتنمية الاستثمار والبدء بعملية التنفيذ لتفعيل الدور الجوهري للهيئة في تنمية وجذب الاستثمار وتوطين الصناعات في المجالات ذات العلاقة، والعمل على إيجاد آلية تدريب مستمرة لموظفي مركز الاتصال الموحد، مما أسهم في رفع معدل الخدمات المباشرة بنسبة 127% ودراسة إمكانية زراعة الشوكولاتة محليًا، في مبادرة دعم صناعة الشوكولاتة بالتعاون مع إدارة الغذاء الصحي، ودراسة التحديات التي تواجه عملاء الهيئة في مجال الأجهزة والمنتجات الطبية وتصميم نموذج تحليل الأثر الاقتصادي لتقدير مساهمة مشاريع التوطين المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، وإعداد دليل لتحليل الأثر الاقتصادي لتقدير مساهمة مشاريع التوطين المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، وتحديث محتوى الأسئلة الشائعة الخاصة بقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية في الموقع الإلكتروني للهيئة والتأكد من توافقها مع أحدث الأنظمة والإجراءات، وتنفيذ إجراء احتساب وعرض واعتماد المقابل المالي للخدمات على الجهات المختصة لاعتماده، وتحديث محتوى وعرض منصة رحلة العميل وضمان توافقها مع أحداث السياسات والإجراءات، وعملت الهيئة على استحداث سياسة وإجراء لتنظيم وإدارة اللجان المشتركة والداخلية وإيجاد آلية لتصنيف الشركاء الحاليين والمحتملين للهيئة من الجهات المحلية لتعزيز وتوسيع نطاق عمليات الشراكة، ولضمان تحقيق أفضل النتائج وإصدار الدليل التنظيمي للشراكة المحلية، وحصر التحديات التي تواجه عملاء الهيئة من قطاع الأعمال في عدة مجالات من خلال إعداد وتحليل عدد 3 استبيانات إلكترونية، وخفض مدة انتظار العميل أثناء التواصل مع مركز الاتصال الموحد بنسبة 38 % من خلال العمل على إيجاد الحلول والممكنات اللازمة.