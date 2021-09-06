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250 مروحة رذاذ بالمسجد الحرام

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250 مروحة رذاذ بالمسجد الحرام 250 مروحة رذاذ بالمسجد الحرام
هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن. وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني، أن مراوح الرذاذ تقوم بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك باستخدام تكنولوجيا (تبريد الهواء بالرذاذ) من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي لخفض درجة حرارته. وأضاف تستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي، لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة (الهواء الطلق) حيث يُضخ تحت ضغط مرتفع بواسطة مضخة عالية الضغط (لا تقل عن 42 كجم/سم2) في أنابيب خاصة بالضغط العالي، وبعد مرور الماء على فلاتر لتنقية الماء تحتوي كل مروحة فوهات متناهية الصغر بحجم (2 إلى 1 ميكرو).

الوطن السعودية

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