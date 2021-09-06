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غياب المكافحة ينشر الحشرات بالعقيق

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غياب المكافحة ينشر الحشرات بالعقيق غياب المكافحة ينشر الحشرات بالعقيق
فيما اشتكى عدد من أهالي محافظة العقيق بالباحة من انتشار الحشرات في المنازل والشوارع، مع غياب سيارات الرش والمكافحة، أرجع رئيس بلدية العقيق علي المحيا في تصريح لـ«الوطن» ظهور الحشرات بشكل مكثف إلى فصل الصيف بسبب الدفء والحرارة، مشيرا إلى أن ما يخص مكافحة البعوض والحشرات فإن البلدية لديها جدول أعمال للرش يشمل أحياء المحافظة ومراكزها بالإضافة لمباشرة البلاغات، ومن ضمنه مخطط المطار والدنان يوم الأحد من كل أسبوع والغوث يوم الثلاثاء.

وقال علي عبدالله الغامدي من أهالي الشعبة: نعاني من كثرة الحشرات المنتشرة في كل الأوقات فضلا عن السحالي الصغيرة التي تقتات عليها وتتسلل إلى المنازل.

وذكر عبدالله عايض أنهم يعانون من انتشار البعوض على وجه الخصوص في كل من حي المطار والدنان واللحيان، مشيرا إلى أن العقيق أجواءها معتدلة ليلا وتجذب الزوار والسائحين الذين يفاجؤون بكثرة الحشرات والبعوض مما يدفعهم إلى مغادرة المكان، مطالبا بتكثيف الرش الذي غاب منذ فترة طويلة بعد أن كان سابقا يتم بشكل يومي.


الوطن السعودية

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