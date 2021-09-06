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17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد

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17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد 17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمكنها من تجاوز مستهدف 2020 لمؤشر «معدل الإنفاق للخدمات الاجتماعية»، وذلك بتحقيق 17 ألف ريال للمستفيد من الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، تشمل الفئات المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام ذوي الظروف الخاصة، والحماية الأسرية، والأحداث الجانحين، والمتسولين، حيث يسهم ذلك في معرفة مدى تحقيق الوزارة أهدافها الإستراتيجية بمبادراتها ومشاريعها عبر خفض معدل الهدر من الإنفاق.

المستفيدون من الضمان الاجتماعي

الرياض

135520

مكة المكرمة

194961

الحدود الشمالية

15067

الشرقية

104530

الجوف

24391

عسير

99484

نجران

26824

جازان

81930

تبوك

28901

المدينة المنورة

66775

حائل

39462


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