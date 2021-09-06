17 ألف ريال إنفاق على الخدمات الاجتماعية لكل مستفيد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمكنها من تجاوز مستهدف 2020 لمؤشر «معدل الإنفاق للخدمات الاجتماعية»، وذلك بتحقيق 17 ألف ريال للمستفيد من الفئات المستهدفة من خدمات الرعاية الاجتماعية.
وبحسب تقرير حديث صادر عن الوزارة، تشمل الفئات المستهدفة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام ذوي الظروف الخاصة، والحماية الأسرية، والأحداث الجانحين، والمتسولين، حيث يسهم ذلك في معرفة مدى تحقيق الوزارة أهدافها الإستراتيجية بمبادراتها ومشاريعها عبر خفض معدل الهدر من الإنفاق.
المستفيدون من الضمان الاجتماعي
الرياض
135520
مكة المكرمة
194961
الحدود الشمالية
15067
الشرقية
104530
الجوف
24391
عسير
99484
نجران
26824
جازان
81930
تبوك
28901
المدينة المنورة
66775
حائل
39462