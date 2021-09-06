691 ألف طالب يؤدون اختبارات المهارات

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سجلت منصة الاختبارات المركزية أمس دخول ما يقارب من 691 ألف طالب وطالبة من الصفين الثاني والثالث الابتدائي؛ لتأدية اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد، التي تنفذها وزارة التعليم للمرة الأولى؛ لقياس ما تحصل عليه الطلبة من معارف ومهارات العام الدراسي الماضي، بما يعكس استعداد الطلبة وأسرهم لبداية جادة للدراسة.

تصحيح النتائج

وتستهدف الاختبارات في أسبوعها الأول طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، وذلك في مواد اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية مع إتاحة الاختبار لمدة 24 ساعة، وتصحيح النتائج بشكل مركزي وآلي من خلال الوزارة.

ويبدأ الأسبوع المقبل طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والسنة المشتركة الأولى في الثانوية المحصنين بتأدية اختبارات تعزيز المهارات حضورياً في مدارسهم، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

تقارير أداء

واعتمدت وزارة التعليم في إعداد محتوى الاختبارات على قياس أهم المهارات والمعارف التي تحصّل عليها الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الماضي في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية.

وتصدر وزارة التعليم بعد مرور 24 ساعة من أداء الاختبار تقارير أداء عن مستوى كل طالب موجهة للمعلّم؛ ليتمكن من بناء خطته التدريسية ومعالجة نقاط الضعف، واستثمار وتطوير نقاط القوة، وتعزيز مهارات الطلاب.

كما يتم إرسال تقارير أداء لمديري المدارس للوقوف على وضع مدارسهم وطلابهم.