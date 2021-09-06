أغانى الزمن الجميل بـ«صيف مطروح»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فعاليات صيف مطروح والتى تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية،.

وقدمت فرقة الأنفوشى للموسيقي العربية بقيادة الفنان هيثم مدحت بسيوني، باقة من أغانى الزمن الجميل منها أغنية محمد فوزي للمجموعة، «أنت عمري» غناء نرمين محمود، «أمتي الزمان يسمح ياجميل» غناء زياد محمد، «الصحبجية» غناء إبراهيم أبويدك، «ريداك» غناء نهي عاطف، «من فوق شواشي الذرة» غناء أمنية، «مستنياك» غناء شيرين، بالإضافة إلى أغنية ريا وسكينة، قاضي البلاج للمجموعة، وسط إقبال وتفاعل جمهورى، على مسرح النادي الاجتماعي يوميا وتستمر لمدة شهر.