أخبار عاجلة

كوريا الشمالية تختبر صاروخ "كروز" والبنتاغون: تهديد كبير لجيرانها -
"تعليم الرياض" يحث الطلاب والطالبات على المشاركة في أولمبياد "إبداع 2022م" -
ضحايا كورونا خلال 24 ساعة.. 224 وفاة بالمكسيك و67 حالة بباكستان -
في يوم واحد.. البرازيل تسجّل 10615 إصابة جديدة بكورونا و293 وفاة -
"التجارة" تسمح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية -
أمطار ورياح.. هكذا يتوقّع "الحصيني" أجواء الساعات المقبلة -
اليوم.. "وزارة البيئة" تفتح بوابات سد وادي بيش لمدة شهر -
الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أغانى الزمن الجميل بـ«صيف مطروح»

Print
أغانى الزمن الجميل بـ«صيف مطروح» أغانى الزمن الجميل بـ«صيف مطروح»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، لتحقيق التبادل الفني والثقافي بين مختلف المحافظات، استمرت فعاليات صيف مطروح والتى تقدمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بفرع ثقافة مطروح بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش، وتتضمن مجموعة من العروض الفنية،.

وقدمت فرقة الأنفوشى للموسيقي العربية بقيادة الفنان هيثم مدحت بسيوني، باقة من أغانى الزمن الجميل منها أغنية محمد فوزي للمجموعة، «أنت عمري» غناء نرمين محمود، «أمتي الزمان يسمح ياجميل» غناء زياد محمد، «الصحبجية» غناء إبراهيم أبويدك، «ريداك» غناء نهي عاطف، «من فوق شواشي الذرة» غناء أمنية، «مستنياك» غناء ، بالإضافة إلى أغنية ريا وسكينة، قاضي البلاج للمجموعة، وسط إقبال وتفاعل جمهورى، على مسرح النادي الاجتماعي يوميا وتستمر لمدة شهر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

«موافقة بـ100 مليون دولار» .. أول تعليق من شيرين رضا على جدل مهرها من عمرو دياب (فيديو)

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

حودة بندق يتعرض لحادث سير مروع على الطريق الدائرى وشيرين رضا توضح أمر هام لجمهورها بعد خطوبة ابنتها

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين رضا تكشف حقيقة تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها (فيديو)

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»