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وزير المالية: كل قطاعات الدولة تشهد طفرة حقيقية.. ووضعنا خططا قوية لتوفير فرص العمل

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وزير المالية: كل قطاعات الدولة تشهد طفرة حقيقية.. ووضعنا خططا قوية لتوفير فرص العمل وزير المالية: كل قطاعات الدولة تشهد طفرة حقيقية.. ووضعنا خططا قوية لتوفير فرص العمل

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أثر بشكل كبير على المواد الخام في العالم، مشيرا إلى أن الجائحة أثرت على بشكل أقل من دول العالم.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، الإثنين، أن مصر نجحت في السيطرة على التضخم رغم الجائحة التي تضرب العالم بقوة، موضحا أن مصر حققت معدلات نمو في ظل جائحة كورونا.

وتابع: «العالم يشيد بصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة فيروس كورونا.. بذلنا مجهودا كبيرا من أجل الحفاظ على الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية».

وأشار معيط إلى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة وستعود إلى قوتها الاقتصادية قبل كورونا، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف عن تحفيز الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا.

وأوضح أن الدولة وضعت خططا قوية من أجل توفير فرص العمل وكل القطاعات في الدولة تشهد طفرة حقيقية، لافتا إلى أن العالم ينظر لحجم التطوير الذي تقوم به الدولة لتحسين الاقتصاد.

المصرى اليوم

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