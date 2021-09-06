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وزير حوثي يطالب بثورة داخلية ضد الانقلابيين

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وزير حوثي يطالب بثورة داخلية ضد الانقلابيين وزير حوثي يطالب بثورة داخلية ضد الانقلابيين
فضح وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلابيين سابقا النائب البرلماني رئيس مكونات الأحرار عبده بشر حقائق الحوثيين متناولا مصطلح «عدوان» الذي يكرره الحوثيون بشكل دائم ومستمر، للتغطية على جرائمهم وانتهاكاتهم تجاه المواطنين. وحمل بشر الحوثيين كافة مسؤوليات التدهورات الاقتصادية والتعليمية والصحية، وارتفاع معدلات الفقر والجهل والمرض، وتسببهم في توقف الرواتب مرجعا ما آلت إليه اليمن اليوم من كوارث ومصائب وفقدان للأمن والحياة إلى الحوثيين، مطالبا بثورة داخلية تطيح بهم.

شرعية المجلس

قال عبده بشر: هل يجوز لنا أن نتكلم عن استمرار شرعية مجلس سياسي أعلى وحكومة ونواب وشورى، وهم أصلا فاقدون لها ولم يستطيعوا صرف المرتبات أو رفع الظلم عن المواطن، ولم يستطيعوا وضع حد لارتفاع الأسعار والأسواق السوداء وتفشي الفقر والأمراض والأوبئة، كما لم يستطيعوا توفير كهرباء حتى للمناطق الساحلية، وهناك من الشوارع صرف على إصلاحه ثلاثة أضعاف القيمة الفعلية له ولم ينجز رغم أنه لا يتعدى أمتارا معدودة، والتنمية آخر اهتماماتهم، فهم يحاربون الزراعة والمزارعين ويعلنون الاكتفاء الذاتي. وفي عهدهم تم ترقية الجهلة والجاهلين واستهداف العقول والأكاديميين والمعلمين ومربي الأجيال، لم يسلم منهم، وحتى الفن والفنانين تم في عهدهم انتهاك واختراق الدستور والقانون وانتهاك كرامة الإنسان اليمني، تحت أكثر من مسمى، وتطاولوا في البنيان بالحق وبالباطل، جبايات وإيرادات ورسوم، وأكلوا الأخضر واليابس، تحت شماعة العدوان.

استهداف الشرفاء

أضاف بشر: فعلا إذا لم تستح فاصنع ما شئت، قلناها مرارا وتكرارا فاقد الشيء لا يعطيه، ومن يقدم مصالحه الشخصية أو الحزبية أو الفئوية على مصالح الوطن والمواطن ماذا ننتظر منهم، فقد قتلوا في المواطن كل شيء جميل وتركوا مسؤولياتهم في توفير لقمة العيش الكريم لأبناء الشعب، وهم يعشقون المنافقين. ويظهرون مرات عديدة على شاشات التلفاز في اجتماعات رسمية ويوجهون ولا تنفذ توجيهاتهم ويرفضون تفعيل مبدأ الثواب والعقاب كما يستهدفون الأحرار والشرفاء والوطنيين.

قال بشر: يجب على مثل هؤلاء احترام أنفسهم وتقديم استقالتهم، ولن يخرجوا إلا بثورة تقتلع كل من يعبث بالوطن الأرض والإنسان فقد طفح الكيل وبلغت القلوب الحناجر من تصرفاتهم وفشلهم.

جرائم وانتهاكات الميليشيا

تدهورالأوضاع الاقتصادية والتعليمية والصحية

ارتفاع معدلات الفقر والجهل والمرض

يستهدفون الأحرار والشرفاء والوطنيين

يحاربون الزراعة والمزارعين ويعلنون الاكتفاء الذاتي

استهداف العقول والأكاديميين والمعلمين

ارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء


الوطن السعودية

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