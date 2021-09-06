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انطلاق برنامج مساعد طب أسنان بمستشفى ينبع العام .. و"خلاف": الاعتماد يُعد دعمًا قويًا

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انطلاق برنامج مساعد طب أسنان بمستشفى ينبع العام .. و"خلاف": الاعتماد يُعد دعمًا قويًا انطلاق برنامج مساعد طب أسنان بمستشفى ينبع العام .. و"خلاف": الاعتماد يُعد دعمًا قويًا
بعد اعتماده من قِبل الهيئة للتخصصات الصحية ممثلاً بالأكاديمية الصحية

انطلاق برنامج مساعد طب أسنان بمستشفى ينبع العام .. و

انطلق الأحد برنامج مساعد طب أسنان بمستشفى ينبع العام لمدة عام، بعد اعتماده من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلاً بالأكاديمية الصحية عقب اجتياز المستشفى جميع الاشتراطات للائحة الاعتماد المؤسسي وقواعدها التنفيذية.

وأوضح مدير القطاع الصحي بمحافظة ينبع الدكتور أيمن خلاف في تصريح سابق أن هذا الاعتماد يُعد دعمًا قويًا؛ ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمريض، مضيفًا أننا نسعى إلى إعداد وتنظيم برامج تدريبية تتماشي مع رؤية المملكة 2030 انطلاقًا من مسؤولياتها العلمية والطبية والاجتماعية؛ من أجل تحقيق أعلى مستويات الكفاءة العلمية والعملية للكوادر الوطنية في التخصصات الطبية.

وأشار خلاف إلى أن مستشفى ينبع العام، يستقبل عددًا من الكوادر الطبية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لتأهيلهم وتدريبهم في برنامج البورد السعودي لطب الأسرة وغيرها، مضيفًا أن المستشفى تم اعتماده حديثًا كمركز تدريبي لبرنامج مساعد طبيب أسنان بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

يُذكر أن برنامج مساعد طبيب الأسنان يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان، عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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