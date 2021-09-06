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وزير المالية: مازلنا مسيطرين على التضخم بفضل الله

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وزير المالية: مازلنا مسيطرين على التضخم بفضل الله وزير المالية: مازلنا مسيطرين على التضخم بفضل الله

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة كورونا اثرت بالسلب على الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن تأثر الاقتصاد المصري الازمة أقل كثير من كافة دول العالم، معقبًا: «بفضل الله ما زالنا مسيطرين على التضخم، ومعدلات النمو وصلت لـ 3.3% في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، ده نعمة كبيرة من عند ربنا».

وأضاف «معيط»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الجميع يشيد بصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل مع أزمة كورونا، مضيفًا أن السيطرة على الازمة وتوفير السلع في الأسواق ليس سهلًا.

وذكر أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على العودة إلى ما قبل أزمة كورونا، معقبًا: « من الدول القليلة اللي تقدر ترجع إلى ما قبل كورونا سريعًا، وهذا من نعم الله علينا».

المصرى اليوم

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