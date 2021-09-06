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بوفون: رونالدو شديد الإحترافية وأليجري لن يحقق أهداف يوفنتوس

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بوفون: رونالدو شديد الإحترافية وأليجري لن يحقق أهداف يوفنتوس بوفون: رونالدو شديد الإحترافية وأليجري لن يحقق أهداف يوفنتوس

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اكد جانلويجي بوفون، اسطورة حراسة مرمى الكرة الإيطالية، والحارس السابق لفريق يوفنتوس والحارس الحالى لفريق بارما الإيطالي، انه لم يتفاجىء من رحيل كريستيانو رونالدو عن فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الحارس التاريخى لفريق يوفنتوس، في تصريحات اذاعية تناقلتها الصحف الإيطالية، «لا يجب على الجماهير أن تتفاجأ برحيل رونالدو، لأنه معروف عنه أنه لاعب شديد الاحترافية، ويفكر في نفسه كثيرا، على مدار 3 سنوات، أسهم بأدائه الرائع وأهدافه الغزيرة مع اليوفي، ولا أرى أي شيء غير منطقي في اختياره الرحيل، فهو كان يفكر كثيرا في ذلك، اليوفي في مرحلة انتقالية، وعندما يكون لديك مدرب مثل ماسيميليانو أليجري، فربما لن تصل إلى الهدف المطلوب، لكنك ستكون قريبا منه».

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