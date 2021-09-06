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أنشطة رياضية تغلق مركز لقاحات بالأحساء

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أنشطة رياضية تغلق مركز لقاحات بالأحساء أنشطة رياضية تغلق مركز لقاحات بالأحساء
قرر التجمع الصحي في الأحساء، إيقاف العمل في مركز لقاحات كورونا بالصالة الرياضية مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في جنوب مدينة الهفوف التابعة للأحساء، وذلك مع نهاية عمل يوم الأربعاء المقبل 8 سبتمبر الجاري، وذلك لاستئناف الأنشطة الرياضية التي تعود بالنفع على مرتادي المنشأة، بعد استمرار العمل فيه مدة 6 أشهر متواصلة، حيث تم إعطاء مئات الآلاف من جرعات اللقاح التي أسهمت بشكل فاعل في توفير حصانة مجتمعية لنسبة كبيرة من أفراد المجتمع.

وأحاط التجمع جميع الراغبين في الحصول على اللقاح باستمرار العمل في بقية مراكز اللقاحات مع مضاعفة الطاقة الاستيعابية في مقرات المراكز الصحية، وعددها 20 مركز، والتي يمكن الاستفادة منها عبر حجز موعد من خلال تطبيق صحتي؛ كما يمكن لكبار السن من الفئة العمرية (70) سنة وأكثر الاستفادة من خدمة التطعيم بلقاح كورونا في المنازل من خلال التسجيل عبر بوابة وزارة الصحة الإلكترونية.


الوطن السعودية

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