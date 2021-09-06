نجاح تبديل الصمام الميترالي بالمناظير لمريض دون فتح الصدر بمركز القلب بحائل

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أُجريت اليوم عملية قلب ناجحة لتبديل الصمام الميترالي بالمناظير لمريض دون الحاجة إلى فتح الصدر بالطريقة التقليدية في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل.

وتعد تلك العملية من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًا، التي تُسهم في تماثل المرضى بشكل أسرع، وتقلل من المضاعفات المصاحبة لعمليات فتح الصدر بحول الله.

وتأتي تلك العمليات الجراحية المتقدمة في مركز القلب بمستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ضمن مخرجات ومبادرات اتفاقية الشراكة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي وتجمع حائل الصحي، التي رعاها سمو أمير منطقة حائل ومعالي وزير الصحة في وقت سابق، مما أسهم في تطور المركز ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بمنطقة حائل، وخفض أعداد الإحالات الطبية للمدن الرئيسة، إضافة إلى استقبال بعض الحالات من المناطق الأخرى القريبة.