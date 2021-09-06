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DS تكشف عن سيارتها DS4

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DS تكشف عن سيارتها DS4 DS تكشف عن سيارتها DS4

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كشفت DS عن أيقونتها DS4 الفاخرة الجديدة، وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارةDS4 الجديدة تتمتع من الناحية التصميمية بمزيج فريد بين ملامح موديلات الصالون والكوبيه والموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

وتقدم السيارة بطول 4.40 متر، كما تقف على عجلات رياضية قياس 20 بوصة، وتتمتع بملامح تصميمية أنيقة مع مصابيح ضوء نهاري جذابة، فضلا عن العديد من المكونات المطلية باللون الأسود أو الكروم.

وتظهر بالمقصورة الداخلية شاشات رقمية حولها القليل من المفاتيح، مع مواد عالية الجودة. ويتنوع برنامج دفع السيارة بين محركات البنزين والديزل ونسخ الدفع الهجين Plug-in، ومن المقرر أيضا طرح سيارة كهربائية خالصة.

وتغطي المحركات نطاق قوة يمتد بين 96 كيلووات/130 حصان و165 كيلووات/225 حصان، في حين يتراوح معدل استهلاك الوقود من 2ر1 (هجين) إلى 4ر6 (بنزين) لتر/100 كلم.

ومن المقرر أن تطرح DS4 الجديدة في الأسواق بحلول نوفمبر القادم بسعر يبدأ من 28 ألف و900 يورو لتشعل نار المنافسة مع أودي A3 وسيارة بي إم دبليو من الفئة الأولى.

المصرى اليوم

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