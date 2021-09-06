جامعة سوهاج : الطلاب يشاركون فى محو أمية 8 آلاف شخص بـ 1866 فصلاً دراسيا

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ترأس اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع أعضاء مجلس إدارة مركز تعليم الكبار بالجامعة، لمناقشة الخطة المستقبلية للمركز، ومشاركته في محو الأمية بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

ناقش عبدالخالق- خلال الإجتماع الذي جرى بحضور بحضور محمد الدالي رئيس فرع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، والدكتورة خديجة عبدالعزيز مديرة المركز، وأشرف فوزي مدير المتابعة بهيئة تعليم الكبار- الوضع الراهن لموقف مشاركة طلاب الجامعة في محو أمية الشارع السوهاجي، حيث تم عرض عدد الفصول الدراسية المفتوحة حاليًا للأميين بإشراف طلاب الجامعة، التي يبلغ عددها ١٨٦٦ فصل دراسي، وتضم ما يزيد عن ٨٠٠٠ من الأميين.

أشار عبدالخالق، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة إمكانية تدريب الطلاب القائمين بالتدريس بتلك الفصول وتذليل كافة المشكلات والعقبات التي تواجههم، استعداداً لدورة أكتوبر ٢٠٢١، من أجل النجاح في القضاء على أمية أكبر عدد ممكن من المواطنين.