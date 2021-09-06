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وجه محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي ومنتخب مصر، رسالة لمتابعيه عقب تعادل الفراعنة مع الجابون بنتيجة 1-1 في تصفيات كأس العالم.

وقال أفشة عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، «الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل 50 مباراة ويمكن أكثر، من الطبيعي أن تكون مسؤوليتك كبيرة، أكبر شرف أن تحمل اسم بلدك وتلعب من أجل إسعاد شعب كامل، للأسف في النهاية ظهر التعب والإجهاد، وهو ما أثر على صورة المنتخب، لكن إن شاء الله، سنكون على قدر المسؤولية ونحقق حلم كأس العالم».

ووجه أفشة، رسالة للجماهير، «لو زعلان من حاجة قول من حقك.. الكلام في كرة القدم دائما متاح، ولكن نرفض تصفية الحسابات ولعبة الألوان، مصر عندما تلعب، فالجميع هنا واحد، ولا يهم من هو المدرب ومن هو اللاعب ومن هو المسؤول، المهم أن تفوز مصر».