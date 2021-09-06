أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسالة نارية من نجم الوطنى

Print
رسالة نارية من نجم المنتخب الوطنى رسالة نارية من نجم الوطنى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي ومنتخب ، رسالة لمتابعيه عقب تعادل الفراعنة مع الجابون بنتيجة 1-1 في تصفيات .

وقال أفشة عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، «الحمد لله على نعمة العمل والاجتهاد، موسم طويل 50 مباراة ويمكن أكثر، من الطبيعي أن تكون مسؤوليتك كبيرة، أكبر شرف أن تحمل اسم بلدك وتلعب من أجل إسعاد شعب كامل، للأسف في النهاية ظهر التعب والإجهاد، وهو ما أثر على صورة ، لكن إن شاء الله، سنكون على قدر المسؤولية ونحقق حلم كأس العالم».

ووجه أفشة، رسالة للجماهير، «لو زعلان من حاجة قول من حقك.. الكلام في كرة القدم دائما متاح، ولكن نرفض تصفية الحسابات ولعبة الألوان، مصر عندما تلعب، فالجميع هنا واحد، ولا يهم من هو المدرب ومن هو اللاعب ومن هو المسؤول، المهم أن تفوز مصر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته