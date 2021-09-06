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عضو الجمعية المصرية للتشريع يكشف عن حلول لأزمة الايجارات القديمة

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عضو الجمعية المصرية للتشريع يكشف عن حلول لأزمة الايجارات القديمة عضو الجمعية المصرية للتشريع يكشف عن حلول لأزمة الايجارات القديمة

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طالب الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، بضرورة الهيكلة للقيمة الايجارية لكافة الايجارات القديمة مثل جميع القطاعات بما يتوائم مع نظام الاقتصادي الحديث، خاصة ومصر مقبلة على الجمهورية الجديدة ولا يمكن وجود أي تشوهات في قطاع الاسكان .

وأضاف«جاب الله» خلال لقائة مع الإعلامي إبراهيم عثمان في برنامج «مساحة حرة» المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الحل لأزمة الايجار القديم هو زيادة المعروض وذلك عن طريق قرار بسيط بزيادة مليون وحدة سكنية في السوق، حيث الجهاز المركزى للمحاسبات يتحدث عن مليون شقة مغلقة، وعودتهم لاصاحبهم لا تضر لأحد شيئا وسيعاد طرحهم في الاسواق من جديد .

وتابع :«اذا تم طرح مليون وحدة سكنية في السوق المصري الامر الذي يجعل الايجار الجديد والذي يعانى منه الكثير من المواطنين سوف يقل خاصة وان المعروض سوف يزيد، اذن كل ما المعروض من الوحدات السكنية تزيد كل ما القضية الايجارات القديمة تحل خاصة وان الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لمنح المواطن حياة كريمة.

المصرى اليوم

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