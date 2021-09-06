محافظ الأقصر يستقبل قوافل «أبواب الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين شاحنات قوافل أبواب الخيرالتى ينظمها صندوق تحيا مصر على مستوى المحافظات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة.

أوضح عبدالرحمن هارون نجدى، منسق صندوق تحيا مصر محافظة الأقصر، أن القافلة تتضمن عدد ١٣ شاحنة غذائية تشمل عدد ٢٦ ألف كرتونة مواد غذائية بوزن ١١ كجم للكرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة تجهيزات تيسير زواج ١٠ فتيات ضمن مبادرة دكان الفرحة بالإضافة إلى ٨ شاحنات طبية تتضمن ١٢ حضانة بمشتملاتها، عدد حضانة متنقلة، ١٠ أجهزة العلاج بالضوء، و٣ أجهزة إفاقة، و٢ جهاز قياس الصفراء، و٥ أجهزة ضغط المجرى الهوائى، و٥ أجهزة تنفس صناعى، و٨ أسرة رضع، و١٨ ماكينة ضخ للسوائل و١٢ ماكينة سحب للسوائل ضمن مبادرة يوم جديد.

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر

وأوضح محمد يوسف حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر