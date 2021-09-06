أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الأقصر يستقبل قوافل «أبواب الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

Print
محافظ الأقصر يستقبل قوافل «أبواب الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة» محافظ الأقصر يستقبل قوافل «أبواب الخير» ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الاثنين شاحنات قوافل أبواب الخيرالتى ينظمها صندوق تحيا على مستوى المحافظات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجتمع المدني، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة.

أوضح عبدالرحمن هارون نجدى، منسق صندوق تحيا مصر محافظة الأقصر، أن القافلة تتضمن عدد ١٣ شاحنة غذائية تشمل عدد ٢٦ ألف كرتونة مواد غذائية بوزن ١١ كجم للكرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، وشاحنة تجهيزات تيسير زواج ١٠ فتيات ضمن مبادرة دكان الفرحة بالإضافة إلى ٨ شاحنات طبية تتضمن ١٢ حضانة بمشتملاتها، عدد حضانة متنقلة، ١٠ أجهزة العلاج بالضوء، و٣ أجهزة إفاقة، و٢ جهاز قياس الصفراء، و٥ أجهزة ضغط المجرى الهوائى، و٥ أجهزة تنفس صناعى، و٨ أسرة رضع، و١٨ ماكينة ضخ للسوائل و١٢ ماكينة سحب للسوائل ضمن مبادرة يوم جديد.

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر

وأوضح محمد يوسف حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، توزيع محتويات القافلة من خلال مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بالمحافظة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر
قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر
قافلة أبواب الخير تصل محافظة الاقصر

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

زغاريد في جنازة عروس كفر الشيخ: لقيت مصرعها في حادث قبل زفافها بأيام (صور)

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

كريم شحاتة: اتحاد الكرة يستقر على حكام مصريين للسوبر المحلي

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته

ترك "مناشف" في بطنه.. خطأ طبي يكلف مصرياً حياته