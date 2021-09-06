بوجبا: أحب اللعب بجوار الافضل ورنالدو سيرفع من مستوى اللاعبين

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أكد بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، ان كريستيانو رونالدو قادر على رفع مستوى لاعبي الشياطين الحمر هذا الموسم، وذلك بعد عودته إلى ملعب أولد ترافورد مرة أخرى بعد غياب 12 عاما.

وقال بوجبا لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، «احب دائما اللعب بجوار الأفضل، كما أنه من المهم للاعبين أن تتدرب مع لاعب عظيم، وهو ما سيرفع من مستوى الفريق، الجميع يعرف ما يمكن لرونالدو إضافته، فهو أسطورة بالفعل لهذا النادي، وعودته خطوة رائعة لنا، فهو سيضيف إلينا خبراته وجودته، فضلا عن المستوى الذي سيرتفع بوصوله»

ومن المتوقع ظهور رونالدو لأول مرة مع اليونايتد هذا الموسم، السبت المقبل، خلال مواجهة نيوكاسل يونايتد بملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.