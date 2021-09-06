أخبار عاجلة

الرياض.. القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة وأمن الحدود ارتكبوا 27 جريمة -
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة وادي الفرع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجّل 1433 إصابة جديدة بكورونا -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية وتدني مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة -
جائحة كوفيد-19 أعادت تأكيد أهمية تعليم المجالات العلمية -
خطة لإعادة هيكلة «تحديث الصناعة» وتصعيد الشباب لتولى المناصب القيادية -
«المصري اليوم» تفتح ملف المدينة «العبور الجديدة» تعانى من ضعف الخدمات -
«أيام القاهرة للمونودراما» تنطلق اليوم.. وتونس ضيف الشرف -
مولد «برسوم العريان».. مسلمون وأقباط فى «عيد القديس» -
الإحصاء: 2.9 مليار دولار عجزًا فى الميزان التجارى يونيو 2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

زوما يغادر السجن لأسباب صحية

Print
زوما يغادر السجن لأسباب صحية زوما يغادر السجن لأسباب صحية
قال مسؤولون، الاثنين، إن صحة رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، تدهورت لدرجة أنه سيتم إطلاق سراحه من السجن، حيث يقضي عقوبة بسبب ازدراء القضاء.

وصدر حكم بالسجن 15 شهرا بحق «زوما» في أوائل يوليو، بعد أن رفض المثول أمام المحكمة، لمواجهة تهم فساد بحقه. وانتقد أنصاره ذلك، وبدأوا سلسلة من الاحتجاجات وعمليات النهب على مستوى البلاد، أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ويقول مسؤولو المحكمة إنهم تلقوا وثائق في العطلة الأسبوعية، تُظهر أن صحة الرجل (79 عاما) متدهورة للغاية، بحيث لا يستطيع البقاء في السجن.

ولا يزال «زوما» تحت المراقبة، وسوف تستمر إجراءات محاكمته الخاصة بقضية الفساد. ومع ذلك، قال «زوما»، في الماضي، إنه يفضل السجن على حضور الإجراءات، حيث إنه متهم باستغلال منصبه في توجيه موارد الدولة إلى حلفاء له.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها

عاجل | حاميها حراميها .. حارس مدرسة يتعاون مع 5 أشخاص لسرقتها

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية

السماح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية

السماح للمنشآت التجارية بالاستعانة بالمعلنين للتغطيات الميدانية

انطلاق مهرجان رجال الطيب

انطلاق مهرجان رجال الطيب