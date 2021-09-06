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لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي

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لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي لبنان يطلب مساعدات عاجلة من الاتحاد الأوروبي
طالبت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات عاجلة للبنان.

واستقبلت الوزيرة عكر، الإثنين، بحسب بيان صادر عن مكتبها الإعلامي: «وفدًا من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بيدرو ماركيز ورئيسة الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المشرق في المجموعة النائب إيزابيل سانتوس وأعضاء في البرلمان».

دعم لبنان

طالبت الوزيرة عكر «الوفد بضرورة دعم لبنان بشكل عاجل بالمساعدات الإنسانية والتربوية في ظل الظروف الراهنة». وتناول الجانبان «الأوضاع في لبنان ومسألة الانتخابات النيابية للعام 2022، لاسيما انتخابات المغتربين». كما تطرق الطرفان «إلى موضوع النزوح السوري وضرورة زيادة دعم الاتحاد الأوروبي للبلدان المضيفة ومنها لبنان».

أزمة مالية

يشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي. وأدت هذه الأزمة إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74 % ووضعت العام الدراسي المقبل على المحك.


الوطن السعودية

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