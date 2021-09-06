دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب

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أكد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق، فيلة فاريولا، استمرار الاتحاد في تقديم الدعم الإنساني للعراق، ودعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، ومساندتها بمستشارين عسكريين.

مؤتمر بغداد

شدد السفير فاريولا، في بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية عبر حسابها بموقع «فيسبوك» الاثنين، على دعم الاتحاد الأوروبي العراق، وضرورة احترام سيادته، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مثمنا جهود الحكومة العراقية في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكد تعزيز العلاقات بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، وتشجيع الشركات الأوروبية الرصينة على الاستثمار في العراق، والعمل على أن يكون للاتحاد الأوروبي دور أكبر على الساحة الدولية.

مواجهة داعش

وفق البيان، تسلم وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في العراق. وشهد اللقاء استعراض سير العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل زيادة حجم دعم ومساعدة العراق في القضاء على بقايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل اتفاق الشراكة، ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وتبادل الخبرات، ومساندة العراق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية.

وأكد الوزير حسين استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم، لإنجاح مهمة سفير الاتحاد الأوروبى وكادر البعثة الدبلوماسية في بغداد.